اليوم السابع
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حبس سائق وربة منزل لاتهامهما بالاتجار فى المواد المخدرة بالجيزة

الأحد، 14 فبراير 2021 02:34 م
حبس سائق وربة منزل لاتهامهما بالاتجار فى المواد المخدرة بالجيزة هيروين - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس سائق وربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بالاتجار فى المواد المخدرة بالجيزة، كما أمرت بالتحفظ على المواد المخدرة، وعرضها على المعمل الكيماوى، لكتابة تقرير وافً عنها.

 

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من القبض على سائق تاكسي، وربة منزل، لاتهامهما بالاتجار بالمواد المخدرة، وحيازتهما 400 جرام من مخدر الهيروين، قبل ترويجها بين عملائهما، وحرر محضر بالواقعة، وتم إحالتهما إلى النيابة للتحقيق.

 

وكشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عن اتجار سائق تاكسي وشريكته ربة منزل، بالمواد المخدرة، واستعدادهما لترويج كمية كبيرة من مخدر الهيروين.

 

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من ضبطهما، وبحوزتهما 400 جرام من مخدر الهيروين، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

 

مخدرات

الجيزة

سائق

تجارة الهيروين

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هيروين

مكافحة المخدرات

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