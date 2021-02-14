جو بايدن يعيد تأسيس مكتب البيت الأبيض للشراكات القائمة على الجوار والعقيدة

ريهام عبد الله

أعلن الرئيس الأمريكى جو بايدن، إعادة تأسيس مكتب البيت الأبيض للشراكات القائمة على الجوار والعقيدة، قائلا " المنظمات الدينية والمجتمعية ضرورية لمواجهة أزمات كوفيد 19، وأزمات الاقتصاد".

وقال بايدن فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"من كوفيد 19 إلى الأزمة الاقتصادية، نواجه تحديات هائلة، والمنظمات الدينية والمجتمعية ضرورية لمواجهتها، لهذا السبب أعدت اليوم تأسيس مكتب البيت الأبيض للشراكات القائمة على العقيدة والجوار، لنبدأ العمل".



جو بايدن

وفى سياق آخر أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، تفهم حكام الولايات المتحدة ورؤساء البلديات أهمية الحرب ضد كورونا، وتفهمهم الإلحاح في تمرير قانون إغاثة آخر، مشيرا إلى أنه التقى مجموعة من الحزبين الديمقراطي والجمهوري لمناقشة خطة الإنقاذ الأمريكية وكيفية العمل معا لمواجهة الأزمات التي يعيشها المجتمع الأمريكى.

وغرد جو بايدن، على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: "يتفهم حكام الولايات ورؤساء البلديات في أمريكا الحرب ضد COVID-19 وإلحاح قانون إغاثة آخر، التقيت بالأمس مع مجموعة من الحزبين لمناقشة خطة الإنقاذ الأمريكية وكيف يمكننا العمل معًا لمواجهة التحديات التي نواجهها".

وقال الرئيس الأمريكى جو بايدن، إنه يرى ألمًا هائلًا فى بلاده بسبب وجود الكثير من العاطلين عن العمل والمتضرريين بسبب البطالة إلى حد الجوع، مشددا على أنه يطالب الكونجرس بتمرير خطة الإنقاذ الأمريكية وتقديم الإغاثة للمواطنين.

وقال بايدن، فى تدوينة عبر حسابه على انستجرام: "أرى ألمًا هائلاً فى هذا البلد، الكثير من الناس عاطلون عن العمل، يعانى الكثير من الناس من الجوع، ويحدقون فى السقف ليلًا ويتساءلون.. ماذا سأفعل غدًا؟.. لهذا السبب أحث الكونجرس على تمرير خطة الإنقاذ الأمريكية وتقديم الإغاثة التى تشتد الحاجة إليها".

من ناحية أخرى، كان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد قال: "نحن بصدد تأمين لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد لـنحو 300 مليون أمريكي بنهاية شهر يوليو المقبل - وفقا لمصادر إعلامية - وأضاف جو بايدن: لقاح كورونا آمن وقد أخذته بنفسي ونحتاج إلى تلقيح عدد أكبر من الناس للتغلب على هذه الجائحة.