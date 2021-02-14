اليوم السابع
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الأحد، 14 فبراير 2021 06:43 م
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جونسون: أكثر من 15 مليون شخص فى بريطانيا تلقوا جرعة اللقاح الأولى

الأحد، 14 فبراير 2021 05:45 م
جونسون: أكثر من 15 مليون شخص فى بريطانيا تلقوا جرعة اللقاح الأولى لقاح كورونا - صورة أرشيفية
أ ش أ

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قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن أكثر من 15 مليون شخص في المملكة المتحدة تلقوا الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا، واصفا ذلك بـ"العمل الاستثنائي".
وأضاف جونسون - وفق ما أوردته شبكة "سكاي نيوز" اليوم /الأحد/ أنه في انجلترا، تم توفير الجرعة الأولى لكل المستهدف تلقيحهم ضمن المجموعات الأربع ذات الأولوية.
وثمن جونسون دور الأطقم الطبية المسئولة عن تقديم اللقاح، واصفا إياهم بـ"الجيش الاستثنائي".


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