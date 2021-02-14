جونسون: أكثر من 15 مليون شخص فى بريطانيا تلقوا جرعة اللقاح الأولى

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن أكثر من 15 مليون شخص في المملكة المتحدة تلقوا الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا، واصفا ذلك بـ"العمل الاستثنائي".
وأضاف جونسون - وفق ما أوردته شبكة "سكاي نيوز" اليوم /الأحد/ أنه في انجلترا، تم توفير الجرعة الأولى لكل المستهدف تلقيحهم ضمن المجموعات الأربع ذات الأولوية.
وثمن جونسون دور الأطقم الطبية المسئولة عن تقديم اللقاح، واصفا إياهم بـ"الجيش الاستثنائي".
جونسون: أكثر من 15 مليون شخص فى بريطانيا تلقوا جرعة اللقاح الأولىالأحد، 14 فبراير 2021 05:45 م
لقاح كورونا - صورة أرشيفية
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قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن أكثر من 15 مليون شخص في المملكة المتحدة تلقوا الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا، واصفا ذلك بـ"العمل الاستثنائي".
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