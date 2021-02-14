جونسون: أكثر من 15 مليون شخص فى بريطانيا تلقوا جرعة اللقاح الأولى

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قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن أكثر من 15 مليون شخص في المملكة المتحدة تلقوا الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا، واصفا ذلك بـ"العمل الاستثنائي".

وأضاف جونسون - وفق ما أوردته شبكة "سكاي نيوز" اليوم /الأحد/ أنه في انجلترا، تم توفير الجرعة الأولى لكل المستهدف تلقيحهم ضمن المجموعات الأربع ذات الأولوية.

وثمن جونسون دور الأطقم الطبية المسئولة عن تقديم اللقاح، واصفا إياهم بـ"الجيش الاستثنائي".