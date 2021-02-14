جوتيريش يدعو إلى الدعم المالى للدول النامية ويؤكد: ليس عملا خيريا

كتبت - هند المغربي

دعا أنطونيو جوتيريش أمين عام الأمم المتحدة إلى تقديم الدعم المالى للدول النامية في العالم وكتب تدوينه على حسابة في موقع التواصل الاجتماعى تويتر "لا يجوز إجبار أى دولة على الاختيار بين تقديم الخدمات الأساسية ودفع ديونها، نحن بحاجة إلى نقلة نوعية في الدعم المالي للدول النامية فى العالم، فى عالم مترابط، هذا ليس عملا خيريا - إنه حس اقتصادى".

وفى وقت سابق قال جوتيريش أنه يجب أن يكون العام هو عام الشفاء من الوباء، مؤكدا على ضرورة معالجة نقاط الضعف والفجوات التى كشفتها جائحة كورونا، وتعزيز الروابط لمجتمعاتنا مضيفا :"يجب أن تكون هذه السنة للشفاء من الوباء، وتضميد الجراح مجتمعاتنا المحطمة التي ترسخت فيها الكراهية بسهولة".