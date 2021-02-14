اليوم السابع
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جامعة سوهاج تنظم دورات عن التحول الرقمي لفاقدي البصر

الأحد، 14 فبراير 2021 07:27 م
جامعة سوهاج تنظم دورات عن التحول الرقمي لفاقدي البصر جانب من الاجتماع
سوهاج ـ محمود مقبول

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ترأس الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج، اجتماع مجلس إدارة مركز نور البصيرة لذوي الإعاقة، وذلك بقاعة تنمية القدرات بالحرم الجامعي القديم، بحضور كلا من الدكتور عماد الصوينع مدير المركز ومستشار رئيس الجامعة لشؤون ذوي الإعاقة، الدكتورة سلمي عبد المنعم نائب مدير المركز، والدكتورة شادية أحمد، ومحمد أبو طالب، وشهاب الدين جميل أعضاء مجلس إدارة المركز.

وقال رئيس الجامعة أن المجلس ناقش العديد من الموضوعات الهامة ومنها، الموافقة علي قيام مركز نور البصيرة بتنظيم الدورات التدريبية الخاصة بالتحول الرقمي لجميع المكفوفين بالجامعة، وذلك لاكسابهم مهارات ومعارف جديدة عن أنظمة وأساسيات التحول الرقمي، الأمر الذي يساهم في تمكينهم من الدخول إلى سوق العمل ودمجهم مع سائر فئات المجتمع.

وأضاف الدكتور عماد الصوينع، أن الاجتماع تناول آليات تيسير إلتحاق الطلاب الصم وضعاف السمع بالجامعة بداية من العام الدراسي القادم، بالإضافة إلي بحث كيفية دعم مدرسة النور للمكفوفين، كما تم مناقشة موعد افتتاح المقر الجديد للمركز وتجهيزه لإمتحانات الفصل الدراسي الأول.

 

 


اخبار مصر

جامعه سوهاج

التحول الرقمى

ذوى القدرات الخاصه

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