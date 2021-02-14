جامعة سوهاج تناقش إعداد لوائح لبرامج جامعتها الأهلية

سوهاج محمود مقبول

عقد الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج، اجتماعاَ تحضيرياَ لمناقشة إعداد لوائح برامج جامعة سوهاج الأهلية، بحضور عمداء كليات الطب البشري، الصيدلة، التمريض، الهندسة، الآداب، الألسن، الآثار، الحاسبات والمعلومات، والدكتور خلف همام منسق الجامعة.

وقال الدكتور أحمد عزيز، إن الاجتماع تناول مناقشة تحضيرات إعداد لوائح برامج جامعة سوهاج الأهلية والموافقة عليها، استعداداَ لعرضها على المجلس الأعلى للجامعات الشهر القادم، موضحاً مدى الاهتمام من قبل الدولة المصرية بالتوسع فى البرامج الدراسية التى تناسب شريحة هامة من المجتمع ممن لا يستطيعوا تحمل نفقات التعليم الخاص، وهذا دور الجامعات الأهلية التى تخاطب تلك الشريحة وتعطى الأولوية والفرصة للطلاب الغير قادرين، وفى الوقت نفسه توفر برامج دراسية حديثة تتوافق مع احتياجات سوق العمل المحلية والدولية.

وقال الدكتور خلف همام، إن رئيس الجامعة وجه بسرعة الإنتهاء من وضع تصور اللوائح وفقاً للجدول الزمنى المخصص لذلك، مضيفاً أنه تم مناقشة التجهيزات والأجهزة المطلوبة لمعامل البرامج الطبية، والتى تشمل برامج الهندسة والبترول، تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، الطب والجراحة، العلاج الطبيعي، طب الفم والأسنان، الصيدلة وعلوم الأدوية، تكنولوجيا العلوم الصحية، الفنون والإعلام واللغات.