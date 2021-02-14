تموين الأقصر تضبط 9 آلاف عبوة زبادى وعصائر منتهية الصلاحية بأحد المخازن الكبرى

الأقصر – أحمد مرعى

نجح رجال مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر بقيادة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل الوزارة، فى ضبط 9 آلاف عبوة زبادى وعصائر منتهية الصلاحية داخل أحد المخازن الكبرى بالمحافظة، وذلك قبل إعادة تدويرها وطرحها بالأسواق، وفى إطار خطة عمل وزارة التموين بقيادة الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والتي تهدف الى الحفاظ على صحة وسلامة المواطن المصري.

وقال الدكتور تامر صلاح مختار وكيل تموين الأقصر، أنه بناءاً علي توجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، وتعليمات الدكتور تامر صلاح مختار وكيل أول وزارة التموين، وبقيادة المهندس عبد الرازق محمد الصافي وكيل المديرية، وبرفقته إدارة التجارة الداخلية وإدارة الرقابة التموينية بالمديرية، بالمرور علي والاسواق والمحلات التجارية بدائرة المحافظة، تم تنظيم حملة أسفرت عن ضبط 9000 عبوة زبادي وعصائر منتهية الصلاحية بأحد المخازن الكبرى التابع لشركة شهيرة قبل اعادة تدويرها وطرحها بالأسواق.

وأوضح وكيل تموين الأقصر، فى بيان صحفى، أنه تم ضبط المسئول عن مخزن الشركة والتحفظ على جميع المضبوطات الغير صالحة وتحرر المحضر القضائي اللازم وجارى العرض النيابة المختصة للتحقيق في الواقعة، وخرجت الحملة بمشاركة كل من المهندس عبدالرازق الصافي وكيل المديرية، والمهندس جبريل بكرى مدير التجارة الداخلية، ومحمد عثمان والسيد عبدالعظيم النوبي، ورفاعي أحمد مفتشى تموين المديرية.

وكان قد قاد رجال إدارة التجارة الداخلية وإدارة الرقابة التموينية بمديرية تموين الأقصر، والإدارات التموينية التابعة للمديرية، بالاشتراك مع الطب البيطري، حملات تموينية مكثفه صباحية ومسائية، أسفرت جهود تلك الحملات عن تحرير عدد (279) محضرا ومخالفة تموينية وبيانها كالتالي:- (محضر تجميع نصف طن دقيق بلدي مدعم بأحدي المخابز البلدية، و4 مخالفات سلع منتيه الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الادمي (100 باكو بسكوت شاى,50 ساندويتش ما تو, 60 بسكوت كيك,54 كيس طحينه,25 كيلو فول سوداني,15 علبه جيلي كوكس,50 كيلو جرام لحوم وكبده)، و4 مخالفات سلع مجهولة المصدر 3000 كوب ورقى 4 أونز و5000 قطعة شال يموه عادى، و2000 علبة بلاستيكية و1000 علبة كشرى بلاستيكية و3000 طبق حرارى 5 جوال جبس زراعي و2 جوال سلفين جوال رده وجوال علف حيوان، وجركن زيت طعام 20 لتر وجوال حمص و2جوال فاصوليا و50 كيس دخان مضغة و5 شكارة اسمنت ابيض )، و2 مخالفة عدم وجود فواتير (عدد ٢٠٠ كيس قلبظ مقرمشات , عدد 5 كرتونة فندام مرمر بكل كرتونة 20 كيس داخل كل كيس 20 قطعة, 150 كيس مقرمشات أطفال, ٥ كرتونه مقرمشات كل كرتونه)، و2 ضبط عدد 4 شكارة دقيق بلدى مخصص للمخابز داخل احد المخابز السياحية.