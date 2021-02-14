تكثيف أعمال النظافة على شاطئ بورسعيد بمبادرة "بورفؤاد بلا تلوث".. صور

بورسعيد - محمد عزام

شن مجلس مدينة بورفؤاد في محافظة بورسعيد، حملة مكبرة اليوم الأحد، لتنظيف شاطئ المدينة، فى إطار فعاليات اليوم السابع عشر لمبادرة "بورفؤاد بلا تلوث".

وأشار اللواء محمد عامر رئيس المدينة، إلى أن خطة العمل شملت تواجد عمال النظافة بالشاطئ، والقيام بأعمال النظافة من كنس ورفع المخلفات، كونه المتنفس لأهالى بورفؤاد.

وشدد على أن نظافة الشاطئ هى الخطوة التى تسبق خطة تطويره ورفع كفاءته، لأنه يعد واجهة جمالية للمدينة، ما يتطلب تطويره على أعلى مستوى ليناسب أهالى المدينة وزوارها، مناشدًا المواطنين الاهتمام بنظافة الشاطئ وتفعيل الدور المجتمعى بالمشاركة فى مبادرة "بورفؤاد بلا تلوث".

كما تابع اللواء محمد عامر رئيس مدينة بورفؤاد، أعمال إدارة الحدائق حيث قامت الإدارة بتقليم النخيل وتهذيب الأشجار ورفع المخلفات بساحة المسجد الكبير، وتأتى هذه الأعمال استكمالاً لأعمال التطوير ورفع الكفاءة التى تشهدها مدينة بورفؤاد بالعديد من الشوارع والميادين.

وفى نفس السياق، قامت إدارة الحدائق بالعمل داخل المشتل الخاص بالمدينة للحفاظ على النباتات مع تهيئة الأرض للزراعة ورفع كفائتها بالإضافة إلى عمل أحواض لزرع الشتلات بها.

وأبدى المواطنون إعجابهم بهذه المبادرة التى أطلقها مجلس مدينة بورفؤاد، لنظافة الشوارع والميادين والشاطئ المخطط تطويره خلال الفترة القادمة ، والذى سيحدث طفرة سياحية ببورسعيد ، وأكدوا، أنهم يتمنوا إستمرار هذه الأعمال من نظافة ورفع كفاءة وتطوير الشوارع والميادين وزيادة المسطحات الخضراء والإهتمام بها.



اعمال النظافة بشاطئ بورفؤاد



رئيس مدينة بورفؤاد يتابع تنظيف الشاطئ



عمال النظافة أثناء تنظيفهم شاطئ بورفؤاد