اليوم السابع
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تفاصيل.. اجتماع مناقشة مشروع تموين السفن بالموانئ المصرية

الأحد، 14 فبراير 2021 01:05 م
تفاصيل.. اجتماع مناقشة مشروع تموين السفن بالموانئ المصرية جانب من الاجتماع
كتبت - مروة الغول

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عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعاً بمشاركة الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس والمهندس أسامة ربيع رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع مسئولي شركة ميركيوريا العالمية وأعضاء اللجنة الفنية المشكلة لمشروع تموين السفن بالموانئ المصرية برئاسة وزارة البترول وتضم أعضاء من هيئة قناة السويس والهيئة الاقتصادية للقناة ووزارة النقل وهيئة البترول، وذلك في إطار العمل على زيادة دور مصر كمركز محورى متكامل لخدمات تموين السفن استناداً على الأهمية الجغرافية والاستراتيجية لموقع مصر وموانئها وتوافر التسهيلات والبنية الأساسية ومستودعات التخزين المطلوبة لهذا النشاط بما يسهم في تعظيم القيمة المضافة.
 
وتم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية الانتهاء من مقترح خطة العمل ووضع خارطة طريق بأهداف وجداول زمنية محددة والانتهاء من اعداد كراسة الشروط التي سيتم طرحها والاشتراطات الخاصة بمنح التراخيص في مناطق موانئ الإسكندرية وبورسعيد ودمياط والبحر الأحمر لوضعها في المركز العالمى اللائق بنشاط تموين السفن وأيضاً من أجل تعزيز التنافسية ورفع قدرات وكفاءة الشركات المحلية العاملة في هذا المجال.

البترول

هيئة قناة السويس

تموين السفن

وزير البترول

الموانئ المصرية

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