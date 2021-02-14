تعرف على سعر اليورو اليوم الأحد 14-2-2021

كتبت : سماح حمدى

انخفض سعر اليورو اليوم الأحد 14-2-2021 ، مقابل الجنيه المصرى، وذلك فى أول أيام تعاملات الأسبوع، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 18.81 جنيه للشراء، و19.01 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بــ 18.84 جنيه للشراء، و19.02 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى عند سعر 18.88 جنيه للشراء، و19.01 جنيه للبيع.

وفى سياثق متصل شهدت أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم، تباينا أمام الجنيه المصرى، وذلك مع بداية تعاملات الصباحية للبنوك، ومنها الدولار، اليورو، الريال السعودى، الجنية الإسترلينى والدينار الكويتى، فسجل سعر الدولار استقرارا، فيما تباين سعر صرف الجنيه الإسترلينى 21.46 جنيه للشراء، 21.73 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 21.46 جنيه للشراء، 21.66 جنيه للبيع.



وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:



سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

18.88 جنيه للشراء.

19.01 جنيه للبيع. سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

18.81 جنيه للشراء مقابل سعره من قبل كان بـ 18.84 جنيه.

19.01 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 19.02 جنيه. سعر اليورو فى بنك مصر

18.81 جنيه للشراء.

19.01 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

18.86 جنيه للشراء.

18.98 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

18.78 جنيه للشراء.

18.99 جنيه للبيع. سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.91 جنيه للشراء.

19.05 جنيه للبيع. سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

18.79 جنيه للشراء.

19.01 جنيه للبيع.