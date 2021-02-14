تعرف على تفاصيل اجتماع فريق عمل الخطة الاستراتيجية بجامعة قناة السويس

الإسماعيلية- صبرى غانم

أكد الدكتور أحمد زكى، رئيس جامعة قناة السويس، أهمية تعزيز دور البحث العلمى فى حل مشكلات المجتمع وتوجيه دورة فى تنمية المشروعات القومية، وتسعى الجامعة إلى تحقيق العديد من الأهداف الاستراتيجية فى الخطه الخمسية للجامعة 2020 - 2025 كتوفير بيئة داعمة للبحث العلمى من خلال تنمية القدرات البحثية لطلاب الدراسات العليا. وربط البحث العلمى بالصناعة.

وتماشياً مع هذا السياق قامت الدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث بإلاجتماع بفريق الخطة الإستراتيجية للجامعة 2020 - 2025 لاستعراض بعض النقاط فى الخطة اليوم الأحد بحضور فريق إعداد الخطة الاستراتيحية للجامعة برئاسة الدكتور ياسر الوزير وعضوية كل من الدكتور حمدى كمال والدكتورة علا لهيطة والدكتورة منى كمال.

وأكدت الدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن الخطة الاستراتيجية تهدف إلى تفعيل العديد من الأنشطة كتفعيل مقررات إجبارية لتدريس أساسيات البحث العلمى ورفع جودة الأبحاث قبل البدء فى الرسالة، وتفعيل لجان اخلاقيات البحث العلمى بجميع كليات الجامعة، وتشجيع المشاركة فى المؤتمرات وورش العمل العلمية المحلية والدولية، تشجيع الأبحاث التطبيقية، وتشجيع الشراكة البحثية مع المؤسسات بالداخل والخارج.

وأضافت الدكتورة ماجدة هجرس، أن الخطة الاستراتيجية للدراسات العليا تشمل عقد مؤتمرات الكليات لطلاب الدراسات العليا سنوياً وعقد مؤتمر شباب الباحثين سنوياً ومؤتمر الجامعه للدراسات العليا سنوياً ،وإعداد التميز البحثى السنوى لتوزيع جوائز النشر الدولى والجوائز الأخرى.