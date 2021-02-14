اليوم السابع
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تزايد الضغوط لتخفيف الإغلاق في بريطانيا بعد تطعيم 15 مليونا ضد كورونا

الأحد، 14 فبراير 2021 07:52 م
تزايد الضغوط لتخفيف الإغلاق في بريطانيا بعد تطعيم 15 مليونا ضد كورونا جونسون
(رويترز)

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 أشاد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الأحد بما اعتبره "إنجازا هاما" حيث أظهرت البيانات تطعيم 15 مليونا بالجرعة الأولى من اللقاح الواقي من كوفيد-19 ، مما زاد من الدعوات التي تطالب الحكومة بتخفيف إجراءات الإغلاق الصارمة.

ويُنظر لبرنامج التطعيم باعتباره أحد النجاحات القليلة في تعامل الحكومة البريطانية مع الجائحة التي تسببت في وفاة عدد كبير وألحقت بالبلاد ضررا اقتصاديا أشد من الدول الأوروبية الأخرى، وبرنامج التطعيم في بريطانيا، التي يقدر عدد سكانها بنحو 67 مليون نسمة، من بين أسرع البرامج في العالم.

 

وحددت الحكومة البريطانية يوم 15 فبراير موعدا لتطعيم 15 مليونا من الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة، وهم كل من بلغ سن السبعين فأكثر وأصحاب الحالات المرضية المعرضين للخطر والعاملين في الصفوف الأمامية بقطاع الصحة وموظفي الرعاية الاجتماعية وكبار السن في دور الرعاية.

 

وأوضح جونسون أنه تم الوصول لكل هؤلاء في إنجلترا لكنه لم يتطرق إلى اسكتلندا أو أيرلندا الشمالية كما لم يقل أن الهدف العام قد تحقق. وقالت ويلز إنها حققت الهدف أمس السبت.

 

وجرى تطعيم من ينتمون لمجموعات ذات أولوية منخفضة في بعض المناطق مما يعني أنه لم يكن من الواضح ما إذا كان قد تحقق الهدف العام على مستوى المملكة المتحدة للمجموعات ذات الأولوية القصوى.

 

وقال جونسون "حققنا اليوم إنجازا هاما. لا أحد يغتر بما حقق... ما زال أمامنا طريق طويل لنقطعه وستكون هناك بلا شك عقبات في الطريق. غير أني أعلم أنه يمكننا المضي قدما بثقة كبيرة بعد كل ما حققناه".

 

 


جونسون

فيروس كورونا

وباء كورونا

لقاح كورونا

إصابات كورونا

كورونا حول العالم

بريطانيا

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