تراجع بورصات الإمارات والبحرين وقطر بجلسة الأحد.. وارتفاع الكويت والسعودية

كتب هانى الحوتى

تباينت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.39% خاسراً 10.35 نقطة ليغلق عند مستوى 2623.13 نقطة، وهبط المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.02% خاسراً 0.94 نقطة ليغلق عند مستوى 5666.092 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 799.325 مليار درهم، ونزل المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.05% خاسراً 0.80 نقطة ليغلق عند مستوى 1462.15 نقطة، كما تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بنسبة 0.14% خاسراً 14.97 نقطة ليغلق عند مستوى 10507.81 نقطة، فيما ارتفع بورصتا الكويت والسعودية.

بورصة دبي تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.39% خاسراً 10.35 نقطة ليغلق عند مستوى 2623.13 نقطة، وبلغ حجم التداول 140.3 مليون سهم محققة ما قيمته 115.2 مليون درهم من خلال تنفيذ 1881 صفقة لعدد 37 سهماً، وهبطت 6 قطاعات على رأسها قطاع السلع بنسبة 1.83%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.77%، يليه قطاع النقل بنسبة 0.57%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.42%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.41%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.35%، فيما ارتفع قطاعي التأمين والخدمات بنسبة 1.83%، 0.97%، على التوالي.

وقفز 14 سهماً ببورصة دبي، بختام جلسة الأحد، على رأسها سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 4.71%، ثم سهم شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 3.77%، وتراجع 16 سهماً على رأسها سهم بنك المشرق بنسبة 4.96%، ثم سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 4.88%، فيما تصدر سهم الشركة الإسلامية العربية للتأمين-سلامة قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 30.7 مليون ورقة بقيمة 27.4 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 2.56%.



بورصة أبوظبي تراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.02% خاسراً 0.94 نقطة ليغلق عند مستوى 5666.092 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 799.325 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 162.2 مليون سهم، بقيمة 812.1 مليون درهم، عبر تنفيذ 2496 صفقة.

وهبط قطاعي البنوك والخدمات بنسبة 0.45%، 0.16%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 1.62%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 1.49%، يليه قطاع التأمين بنسبة 0.33%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.31%، ثم قطاعي الاتصالات والطاقة بنسبة 0.20%.

وارتفع 11 سهماً ببورصة أبوظبي على رأسها سهم "شركة سيراميك رأس الخيمة" بنسبة 5.88%، ثم سهم "شركة الواحة كابيتال" بنسبة 4.1%، ثم سهم "شركة رأس الخيمة للأسمنت الأبيض والمواد الانشائية" بنسبة 2.56%، وتراجع 14 سهماً على رأسها سهم "شركة عمان والإمارات للاستثمار القابضة" بنسبة 5%، ثم سهم "شركة أبوظبي الوطنية للتكافل" بنسبة 4.86%، ثم سهم "شركة أبوظبي لبناء السفن" بنسبة 4.68%، فيما تصدر سهم "شركة الدار العقارية" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 225.8 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 1.63%. بورصة البحرين تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.05% خاسراً 0.80 نقطة ليغلق عند مستوى 1462.15 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.04 مليون سهم بقيمة 471.9 ألف دينار بحرينى، وهبط ببورصة البحرين قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 6.25% بضغوط هبوط سهم شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.37%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.51%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 1.58% بضغوط هبوط سهم مصرف السلام-البحرين بنسبة 1.35%، فيما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.92% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 1.18%.



بورصة قطر تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.14% خاسراً 14.97 نقطة ليغلق عند مستوى 10507.81 نقطة، وبلغ حجم التداول 159.9 مليون سهم بقيمة 247 مليون ريال عبر تنفيذ 5902 صفقة، وتراجع 26 سهماً، وارتفع 19 سهماً، واستقرت 5 أسهم.

وهبطت 4 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع التأمين بنسبة 0.60%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.28%، يليه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.23%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.20%، ثم فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.42%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.20%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.09%.



بورصة مسقط تراجع سوق مسقط للأوراق المالية بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ هبط مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.090% خاسراً 3.105 نقطة ليغلق عند مستوى 3556.407 نقطة، وبلغ حجم التداول 17.8 مليون سهم بقيمة 2 مليون ريال عبر تنفيذ 345 صفقة لعدد 42 سهماً.

وارتفعت 7 أسهم على رأسها سهم "مسقط للتمويل" بنسبة 5.56%، ثم سهم "بنك ظفار" بنسبة 3%، ثم سهم "العمانية لخدمات التمويل" بنسبة 2.82%، فيما تراجع 14 سهماً على رأسها سهم "اس ام ان باور القابضة" بنسبة 9.76%، ثم سهم "ظفار الدولية للتنمية والاستثمار" بنسبة 9.67%، ثم سهم "الشرقية لتحلية المياه" بنسبة 7.46%، فيما تصدر سهم "بنك نزوي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 1.1 مليون ريال عماني.



بورصة الكويت ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، باستثناء السوق الأول، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.02% رابحاً 1.07 نقطة ليغلق عند مستوى 5696.70 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.02% خاسراً 1.29 نقطة ليغلق عند مستوى 6209.48 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.14% رابحاً 6.65 نقطة ليغلق عند مستوى 4689.21 نقطة، وزاد مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.15% رابحاً 7.27 نقطة ليغلق عند مستوى 4858.71 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 368.7 مليون سهم بقيمة 39.2 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 11 ألف صفقة، وصعدت 8 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.14%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.60%، يليه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.51%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.48%، ثم قطاع التكنولوجيا بنسبة 0.34%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.12%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.07%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.06%، فيما تراجع قطاع النفط والغاز بنسبة 4.05%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.39%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.15%. بورصة السعودية ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.03% رابحاً 91.68 نقطة ليغلق عند مستوى 9035.53 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.79% خاسراً 199.88 نقطة ليغلق عند مستوى 25146.82 نقطة، وبلغ حجم التداول 324.1 مليون سهم بقيمة 12.1 مليار ريال.

وصعد 19 قطاعاً بسوق الأسهم السعودية، على رأسها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 3.23%، أعقبه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 2.27%، يليه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 2.27%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.98%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.57%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.40%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.35%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.17%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.15%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.95%، فيما تراجع قطاعي الصناديق العقارية المتداولة والمرافق العامة بنسبة 0.21%، 0.01%، على التوالي.

وقفز 146 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "المتحدة للتأمين" بنسبة 10%، ثم سهم "الفخارية" بنسبة 9.98%، ثم سهم "عذيب للاتصالات" بنسبة 9.95%، وتراجع 42 سهماً على رأسها سهم "الأهلي ريت1" بنسبة 3.58%، ثم سهم "الراجحي ريت" بنسبة 1.94%، ثم سهم "أسمنت الجنوب" بنسبة 1.79%، فيما تصدر سهم "المصافي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 1.2 مليار ريال سعودي.