اليوم السابع
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بريطانيا توضح فرص إيران لعودة الانخراط فى المجتمع الدولى

الأحد، 14 فبراير 2021 05:56 م
بريطانيا توضح فرص إيران لعودة الانخراط فى المجتمع الدولى ايران
كتب أحمد عرفة

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أكد وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جيمس كليفرلي أن أمام إيران فرصة لعودة الانخراط في المجتمع الدولي شريطة امتثالها لبنود الاتفاق النووي.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أوضح وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن احتجاز طهران لمواطنين بريطانيين مزدوجي الجنسية تعسفيا وغير مشروع، لافتا إلى أن بريطانيا تتواصل مباشرة مع الحوثيين وتحثهم على الانخراط في العملية السياسية ونبذ العنف والصراع.

ولفت جيمس كليفرلي  إلى أنه عقد محادثات مع ممثلين عن الحوثيين، شدد خلالها على ثلاث قضايا رئيسية، تتعلق بالحل السياسي ورفض العنف، وناقلة صافر، والإفراج عن بريطاني محتجز في اليمن.

وتابع وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا،  : كنا قلقين عندما صنفت الإدارة الأمريكية السابقة الحوثيين منظمة إرهابية.. يسعدني أنه تم رفع التصنيف لأسباب إنسانية لكننا ما زلنا نعارض بشدة أعمال الحوثيين العدوانية، فقد رأينا هجمات على مطار عدن، وهجمات تستهدف السعودية.

 

 


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