اليوم السابع
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الأحد، 14 فبراير 2021 08:17 م
خالد صلاح
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بريطانيا تسجل أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة بكورونا

الأحد، 14 فبراير 2021 06:58 م
بريطانيا تسجل أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة بكورونا بريطانيا - أرشيفية
أ ش أ

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سجلت المملكة المتحدة اليوم /الأحد/ عشرة آلاف و972 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وذكرت قناة (سكاي نيوز) البريطانية أنه تم تسجيل 258 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، بينما تلقى 15 مليونا و62 ألفا و189 شخصا في المملكة المتحدة الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا، وتلقى 537 ألفاً و715 شخصاً جرعتي اللقاح.
وقد ثمن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، دور الأطقم الطبية المسئولة عن تقديم اللقاح، واصفا إياهم بـ"الجيش الاستثنائي".


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كورونا

كورونا فى بريطانيا

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