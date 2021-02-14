بدء صيانة التماثيل الأثرية بميادين محافظة الإسكندرية.. صور

الإسكندرية جاكلين منير

أعلن حى وسط الإسكندرية، البدء فى نظافة وصيانة تماثيل ميادين الحى ضمن مبادرة وزارة السياحة والآثار لصيانة تماثيل الميادين، وأشار حى وسط الإسكندرية فى بيان له اليوم، إلى أن ذلك فى اطار مبادرة وزارة السياحة والآثار بالارتقاء بالمستوى التراثى والحضارى لتماثيل ميادين مصر.

وكان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، قد وجه بالتنسيق مع حى وسط برئاسة اللواء علاء يوسف، تم البدء فى تنظيف وصيانة تمثال نوبار باشا، أول رئيس وزراء لمصر"1825_1899" ،الكائن بالحديقة المتحفية لدار أوبرا الإسكندرية "مسرح سيد درويش"، وذلك بحضور عبد الحى شحاته مدير عام الإدارة العامة لترميم اثار الإسكندرية ومطروح والساحل الشمالى ،مدير العلاقات العامة والإعلام بحى وسط، وإداراة المتابعة بالحي.

ويجرى العمل حاليا من خلال فريقين لنظافة وصيانة تمثال الاسكندر الأكبر الكائن بميدان ساعة الزهور أمام قسم باب شرق بالإضافة إلى تمثال نوبار باشا، وتشتمل خطة العمل صيانة ونظافة عدة تماثيل بحى وسط هي: تماثيل حديقة نوبار بميدان الخرطوم ،تمثال الخديوى إسماعيل بشارع صفية زغلول خلف المسرح الروماني، تمثال سعد زغلول بحديقة سعد زغلول، تمثال داخل شركة المياه بوابور المياه، تماثيل حديقة الخالدين بجامع إبراهيم، وذلك ضمن خطة أكبر لصيانة جميع تماثيل ميادين الإسكندرية ومصر، وجارى العمل.