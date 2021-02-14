بدء تنفيذ خطة رفع كفاءة شبكة الصرف الصحى ببرج العرب فى مبادرة "حياه كريمة"

الإسكندرية- جاكلين منير

أعلنت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، بدء تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية، حيث قاد اللواء محمود نافع رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الصرف الصحي بالإسكندرية مجموعات العمل والتنسيق للإجراءات التنفيذية لتفعيل مبادرة حياة كريمة تحت رعاية المنطقة العسكرية الشمالية وحضور رئيس مركز ومدينة برج العرب والقرى الملحقة ورئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى بالإسكندرية.

وتشكلت مجموعات العمل من الدكتور هلالي عبد الهادي هلالي مساعد رئيس الشركة وخبير معالجة الصرف الصحي ورؤساء قطاعات التخطيط والتشغيل والصيانة والمشروعات ومنسق مشروع حياة كريمة.

وتم عقد اجتماع من الجهات المشاركة فى المبادرة ،لمناقشة ومراجعة جميع النقاط المتعلقة بإنشاء منظومة مستدامة للصرف الصحي بقرى مركز مدينة برج العرب كمرحلة أولى تشمل شبكات ومحطات رفع ومحطة معالجة.

وأكد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية خلال الاجتماع، جاهزية الشركة لتنفيذ أعمال التطوير على الوجه الأمثل وتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية لصالح أهالي وأبناء المحافظة وتذليل كافة الإمكانيات وإنجاز المبادرة الرئاسية " حياه كريمه " لخدمة المواطنين.