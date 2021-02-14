اليوم السابع
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بتر أصابع امرأة إيطالية بعد تسبب أعراض غريبة لكورونا في الغرغرينا

الأحد، 14 فبراير 2021 08:00 م
بتر أصابع امرأة إيطالية بعد تسبب أعراض غريبة لكورونا في الغرغرينا الآثار الجانبية لكورونا
كتبت إيناس البنا

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تستمر قائمة الأعراض الغامضة المتعلقة بفيروس كورونا في المتزايد، منها حالات الالتهاب التى تصيب أصابع اليدين والقدمين والتى تعرف باسم " أصابع كورونا الملتهبة"، وذكر تقرير جريدة New York Post، احد الآثار الجانبية  غير المتوقعة والتى تعرضت لها  امرأة تبلغ من العمر 86 عامًا في إيطاليا ، بعد أن تحولت أصابعها إلى اللون الأسود بسبب الغرغرينا حيث تسبب فيروس كورونا في حدوث تخثر شديد بالدم ، مما أدى إلى قطع إمدادات الدم عن أطرافها.
بتر اصابه أمراة
بتر اصابه أمراة
 
وأُجبر الأطباء على بتر ثلاثة من أصابعها بعد تشخيص حالة المرأة في أبريل 2020 ، واصفين دراسة الحالة بأنها "مظهر حاد" للمرض، في تقرير جديد نُشر في المجلة الأوروبية لجراحة الأوعية الدموية والأوعية الدموية الداخلية .
 
 
حاليًا ، يعتقد الكثير في المجتمع الطبي أن التأثير الجانبي قد يكون مرتبطًا برد فعل مناعي شائع بشكل متزايد تجاه كورونا ، والذي يُطلق عليه "عاصفة السيتوكين" ، والتي تدفع الجسم لمهاجمة كل من الخلايا المريضة والأنسجة السليمة.
 
وتقترب الولايات المتحدة من 27 مليون حالة كورونا هذا الأسبوع منذ مارس 2020 ، وفقًا لبيانات منظمة الصحة العالمية.
 
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بتر الاصابع  
وفي حين يعاني العديد من الأمراض المشابهة لتلك المرتبطة بالأنفلونزا ، مثل الحمى وآلام الجسم وصعوبة التنفس واحتقان الأنف ، فإن العلامات التحذيرية الشائعة الأخرى تشمل الغثيان والقيء والإسهال وعدم القدرة الغامضة على التذوق والشم.
 
 
وكشف الباحث في جامعة كينجز كوليدج لندن ، تيم سبيكتور ، أستاذ علم الأوبئة الجينية ، أن واحدًا من كل خمسة مرضى مصابين بـ COVID-19 يبلغ عن أمراض أقل شيوعًا ، مثل الطفح الجلدي وتقرحات الفم واللسان المتضخم ، والتي لم يتم تضمينها في قائمة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها. .
 
 

اعراض فيروس كورونا

الآثار الجانبية لكورونا

التهاب الأصابع

بتر الأصابع

غرغرينا

عاصفة السيتوكين

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