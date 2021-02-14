بايدن: حكام الولايات يتفهمون الحرب ضد كورونا والحاجة إلى قانون إغاثة آخر

كتب محمد شعلان

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، تفهم حكام الولايات المتحدة ورؤساء البلديات أهمية الحرب ضد كورونا، وتفهمهم الإلحاح في تمرير قانون إغاثة آخر، مشيرا إلى أنه التقى مجموعة من الحزبين الديمقراطي والجمهوري لمناقشة خطة الإنقاذ الأمريكية وكيفية العمل معا لمواجهة الأزمات التي يعيشها المجتمع الأمريكى.

وغرد جو بايدن، على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: "يتفهم حكام الولايات ورؤساء البلديات في أمريكا الحرب ضد COVID-19 وإلحاح قانون إغاثة آخر. التقيت بالأمس مع مجموعة من الحزبين لمناقشة خطة الإنقاذ الأمريكية وكيف يمكننا العمل معًا لمواجهة التحديات التي نواجهها".



بايدن على تويتر

وقال الرئيس الأمريكى جو بايدن، إنه يرى ألمًا هائلًا فى بلاده بسبب وجود الكثير من العاطلين عن العمل والمتضرريين بسبب البطالة إلى حد الجوع، مشددا على أنه يطالب الكونجرس بتمرير خطة الإنقاذ الأمريكية وتقديم الإغاثة للمواطنين.

وقال بايدن، فى تدوينه عبر حسابه على انستجرام: "أرى ألمًا هائلاً فى هذا البلد، الكثير من الناس عاطلون عن العمل، يعانى الكثير من الناس من الجوع، ويحدقون فى السقف ليلًا ويتساءلون.. ماذا سأفعل غدًا؟.. لهذا السبب أحث الكونجرس على تمرير خطة الإنقاذ الأمريكية وتقديم الإغاثة التى تشتد الحاجة إليها".

من ناحية أخرى، كان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد قال: "نحن بصدد تأمين لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد لـنحو 300 مليون أمريكي بنهاية شهر يوليو المقبل - وفقا لمصادر إعلامية - وأضاف جو بايدن: لقاح كورونا آمن وقد أخذته بنفسي ونحتاج إلى تلقيح عدد أكبر من الناس للتغلب على هذه الجائحة.

وفى وقت سابق أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن إنهاء حالة الطوارئ الوطنية المفروضة على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، وكتب بايدن - فى خطاب للكونجرس نشره البيت الأبيض على موقعه الالكتروني - "لا أرى أن هنالك مبررا لفرض حالة الطوارئ الوطنية على حدودنا الجنوبية".