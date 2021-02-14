باكستان توافق على بيع لقاح كورونا الروسى تجاريًا دون وضع حد أقصى للسعر

كتبت أمل علام

قالت باكستان اليوم الأحد إن مختبرًا باكستانيًا سيحصل قريبًا على لقاح Sputnik V الروسى لفيروس كورونا للبيع تجاريًا، ما يجعل باكستان واحدة من أوائل الدول التي تسوق الطلقات بشكل خاص حيث تسعى جاهدة لتأمين الإمدادات، وذلك وفقا لما ذكره موقع Reuters.

وقال مدير المختبر تشوغتاي عمر لرويترز: "إن الشحنة الأولى متوقعة خلال الأسبوع المقبل" مضيفًا أنها ستتلقى عدة آلاف من الجرعات، ويواجه قرار باكستان بالسماح بالمبيعات الخاصة للقاح دون حد أقصى للسعر في بلد منخفض الدخل يبلغ عدد سكانه 220 مليون نسمة انتقادات.

وزير الصحة السابق ظفر ميرزا​​، بينما أشاد بجهود الحكومة لشراء وتوزيع لقاح مجاني، قال إن تجنب وضع حد أقصى لسعر المبيعات الخاصة "سيعمق عدم المساواة في المجتمع في وقت توجد فيه حاجة إلى تغطية واسعة النطاق".

أطلقت الحكومة حملة تطعيم هذا الشهر مع500 ألف جرعة من لقاح سينوفارم تبرعت بها الصين حليفتها القديمة، لكن بصرف النظر عن الجرعات الصينية المتبرع بها، لم تستكمل إسلام أباد أي صفقات لشراء اللقاحات.

وقالت الوكالة يعتبر لقاح "سبوتنيك v"، الروسى هو واحد من 4 لقاحات معتمدة لفيروس كورونا للاستخدام في حالات الطوارئ في باكستان، بالإضافة إلى اللقاحات التي تنتجها سينوفارم Sinopharm الصينية، وكانزينوCanSinoBio، ولقاح استرازينيكا AstraZeneca

يهدف مختبر تشوغتاي إلى استيراد لقاحات أخرى، لكن سبوتنيك Sputnik Vكان أول ما تم توفيره.

رفض مختبر تشوغتاي تحديد تكاليف الاستيراد أو الأسعار، لكنه قال إن السعر "سيبدو مبالغًا فيه" مقارنة بما تم الإبلاغ عنه عن سبوتنيك Sputnik V عالميًا، بالنظر إلى الحجم الأصغر الذي كانت تخطط لبيعه مقارنة بالمشتريات العالمية.

قال مطورو لقاح سبوتنيك Sputnik V إن اللقاح المكون من جرعتين سيباع بسعر 10 دولارات للجرعة.

أكد تشوغتاي، "على الصعيد الدولي هناك طلب مرتفع للغاية، ولن أتفاجأ إذا كانت نقاط السعر أعلى اليوم، مضيفًا أن الأسعار ستنخفض خلال الأشهر الثلاثة إلى الأربعة المقبلة مع توفر المزيد من اللقاحات.

وأضاف، "إن التحدي الأكبر حول اللقاحات على مستوى العالم في الوقت الحالي هو تخصيصها لدول معينة".

أكد تشوغتاي إنه يتوقع صدور مرسوم حكومي رسمي في اليومين المقبلين يحدد قواعد التطعيمات من قبل القطاع الخاص، بما في ذلك تسجيل المستفيدين، تتوقع الشركة استلام الشحنات كل أربعة إلى خمسة أيام.