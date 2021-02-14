باحثون: الرطوبة الناتجة عن استخدام الكمامة تقاوم فيروس كورونا

كتب - محمود جلال

أطلق باحثون في المعهد الوطني للسكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلى (NIDDK) بالولايات المتحدة دراسة عن أن أقنعة الوجه تزيد بشكل كبير من الرطوبة في الهواء الذي يتنفسه مرتدي القناع،واقترح الباحثون، أنه يمكن أن يساعد البحث في تفسير سبب ارتباط ارتداء الأقنعة بانخفاض شدة المرض لدى الأشخاص المصابين بفيروس كورونا، لأن ترطيب الجهاز التنفسي معروف بفائدته لجهاز المناعة، وفقًا لموقع ميدكال برس medicalxpress.



يقترح الباحثون أن الرطوبة من الأقنعة قد تقلل من شدة فيروس كورونا

وقال المؤلف الرئيسي للدراسة: وجدنا أن أقنعة الوجه تزيد بشدة الرطوبة في الهواء المستنشق ونعتقد أن الترطيب الناتج في الجهاز التنفسي يمكن أن يكون مسؤولاً عن النتائج الموثقة التي تربط انخفاض شدة مرض فيروس كورونا بارتداء القناع.

وقالت الدكتورة أدريان باكس، باحثة في المعاهد الوطنية للصحة، إن مستويات الرطوبة العالية تخفف من شدة الأنفلونزا، وقد تكون قابلة للتطبيق على شدة فيروس كورونا من خلال آلية مماثلة.

كما اختبرت الدراسة أربعة أنواع شائعة من الأقنعة: قناع N95 ، وقناع جراحي من ثلاث طبقات ، وقناع من طبقتين من القطن والبوليستر ، وقناع من القطن الثقيل، قام الباحثون بقياس مستوى الرطوبة من خلال جعل أحد المتطوعين يتنفس في صندوق فولاذي مغلق، عندما لا يرتدي الشخص قناعا، يملأ بخار الماء من الزفير الصندوق ، مما يؤدي إلى زيادة سريعة في الرطوبة داخل الصندوق.

وعندما ارتدى المنتمون لعينة البحث القناع، انخفض تراكم الرطوبة داخل الصندوق بشكل كبير، بسبب بقاء معظم بخار الماء في القناع، وتكثيفه، وإعادة استنشاقه، لضمان عدم حدوث تسرب، تم تثبيت الأقنعة بإحكام على وجه المتطوع باستخدام مطاط رغوي عالي الكثافة، وتم أخذ القياسات في ثلاث درجات حرارة مختلفة للهواء، تتراوح من حوالي 46 إلى 98 درجة فهرنهايت.

وأظهرت النتائج أن الأقنعة الأربعة زادت من مستوى رطوبة الهواء المستنشق، ولكن بدرجات متفاوتة.