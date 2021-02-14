بابا الفاتيكان يشيد بقرار كولومبيا منح الحماية القانونية لمهاجرى فنزويلا

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أشاد البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، اليوم /الأحد/ بقرار كولومبيا الأخير الخاص بمنح الحماية القانونية للفنزويليين الذين فروا من المصاعب الاقتصادية في وطنهم.

وقال البابا - في خطاب ألقاه بساحة القديس بطرس ونقلت شبكة "ايه بي سي نيوز" الأمريكية مقتطفات منه - إن "كولومبيا ليست بلدا غنيا جدا، ولديها مشاكل تتعلق بالتنمية والفقر والسلام - في إشارة إلى عقود من حرب العصابات - ومع ذلك فإنها كان لديها الشجاعة للتحرك لمحاولة تحسين محنة الفنزويليين".

يشار إلى أن قرار منح الحماية القانونية، ومدته 10 سنوات، من شأنه أن يفيد بشكل خاص أكثر من مليون فنزويلي لا يحملون وثائق ممن فروا من نقص الغذاء في وطنهم والتضخم المفرط وانخفاض الأجور.

وأعلن الرئيس الكولومبي، إيفان دوكي، القانون الأسبوع الماضي، وهو يمنح 8ر1 مليون فنزويلي يعيشون الآن في كولومبيا تصريحا بالبقاء وإمكانية التقدم للحصول على الإقامة الدائمة، فيما يأمل المهاجرون الفنزويليون أن يؤدي هذا الإجراء إلى تسهيل الحصول على عمل والحصول على الخدمات الاجتماعية.

ووفقا لبيانات منظمة الأمم المتحدة، يوجد حاليا أكثر من 5ر5 مليون مهاجر ولاجئ فنزويلي حول العالم.