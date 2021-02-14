انهيار جزئى بمنزل مأهول بالسكان بالمراغة شمال سوهاج دون خسائر بالارواح

سوهاج محمود مقبول

شهدت قرية الجزازرة دائرة مركز المراغة شمال محافظة سوهاج، انهيار جزء من حائط بالطابق الأرضي بمنزل مكون من طابقين ومبني بالطوب الأحمر، ومسقوف بالعروق الخشبية، مأهول بالسكان دون حدوث إصابات بشرية.

كان اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من اللواء جلال أبوسحلى نائب المدير لقطاع الشمال، يفيد بحدوث انهيار جزء من منزل مأهول بالسكان بدائرة مركز المراغة شمال محافظة سوهاج، وتم فرض طوقا أمنيا بالمنطقة.

وبالفحص تبين خلال التحريات، التي أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها الرائد محمد عبدالسلام رئيس وحدة مباحث مركز شرطة المراغة بانهيار جزء من منزل بناحية الجزازرة دائرة المركز.

انتقل مأمور وضباط المركز وقوات إدارة الحماية المدنية، وبالفحص تبين انهيار جزء من حائط بالطابق الأرضي بمنزل مكون من طابقين ومبني بالطوب الأحمر، ومسقوف بالعروق الخشبية، علي مساحة 175 متر ملك المدعو "أحمد.ع.م" 64 سنة عامل، ويقيم بذات الناحية مأهول بالسكان، "دون حدوث إصابات".

تم أخلاء المنزل من قاطنيه، وعمل كردون أمني وتعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة بالمنطقة، وبسؤال مالك المنزل قرر بمضمون ما تقدم وعلل سبب الانهيار لقدم المنزل وتهالكه ونفي الشبهة الجنائية، تم تحرير محضرا بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق.