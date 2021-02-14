اندلاع النيران فى وحدة سكنية بزهور بورسعيد دون إصابات.. فيديو

بورسعيد - محمد عزام

نشب حريق في وحدة سكنية بمنطقة "خالد بن الوليد" بنطاق حي الزهور، في الساعة الأولى من صباح اليوم الأحد، حيث تلقي اللواء ناصر حريز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، إشارة من قسم شرطة الزهور باندلاع حريق في وحدة سكنية بإحدي العمارات بالدور الأخير.

وعلي الفور، توجه رجال قسم الإطفاء بإدارة الحماية المدينة التابعة لمديرية أمن بورسعيد، وقاموا باخماد الحريق، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة للوقوف علي ملابسات الحادث.

وأكد مصدر طبي، أنه لم تتلقي مستشفيات بورسعيد أية إصابة ناتجة عن حريق الوحدة السكنية.