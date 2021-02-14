وأضافت الجامعة - حسبما ذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية - أنه تم تسجيل 3 آلاف و313 حالة وفاة متأثرة بالفيروس، ليصل إجمالي أعداد الوفيات إلى 484 ألفا و200 حالة.

يُذكر أنه تم توزيع 69 مليونا و883 ألفا و625 جرعة لقاح ضد الفيروس بجميع أنحاء الولايات المتحدة، كما تم إعطاء 50 مليونا و641 ألفا و884 جرعة للمستهدفين، وفقا لما أفادت به المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.