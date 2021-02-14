اليوم السابع
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النيابة تأمر بتشريح جثة طفل عثر عليه في بئر مياه بمدينة العاشر من رمضان

الأحد، 14 فبراير 2021 11:32 ص
النيابة تأمر بتشريح جثة طفل عثر عليه في بئر مياه بمدينة العاشر من رمضان مديرية أمن الشرقية
الشرقية - فتحية الديب

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قررت نيابة العاشر من رمضان ، برئاسة محمد عبد الودود ، رئيس النيابة ، وبإشراف المستشار محمد الجمل ، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية ، تشريح جثة طفل عمره 14 عاما ، عثر عليه جثة هامدة داخل بئر مياه ، وذلك لبيان سبب الوفاة .

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار ، مدير أمن الشرقية ، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية ، يفيد بتلقية إشارة من مستشفى التأمين الصحى ، بوصول طفل عمره 14 عاما جثة هامدة، ادعاء حادث غرق.

وتبين من التحريات الأولية لضباط مباحث قسم ثانى العاشر، سقوط الطفل ببئر مياه بالقرب من منطقة مفارق مصر النور بدائرة القسم ، وتم انتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبى عليه لبيان وجود شبهة جنائية فى الوفاة من عدمه ، وتم إخطار النيابة العامة.

وتبين من التحريات أن الطفل يعيش مع والده ووالدته منفصله عنه .

 

 


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