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النيابة السعودية تعلن إحباط نشاط عصابة لجمع الأموال والذهب بطرق غير مشروعة

الأحد، 14 فبراير 2021 08:07 م
النيابة السعودية تعلن إحباط نشاط عصابة لجمع الأموال والذهب بطرق غير مشروعة السعوديه
كتب أحمد عرفة

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أكدت النيابة العامة السعودية إحباط نشاط عصابة منظمة امتهنت جمع الأموال والذهب بطرق غير مشروعة وتهريبها إلى الخارج.

 

ووفقا لموقع روسيا اليوم، قالت النيابة العامة السعودية أن مجموع ما تم تهريبه من أموال بلغ 64.860.000 ريال، وكميات من الذهب يقدر وزنها ب 19 كيلوجراما، وأن التحقيقات انتهت إلى توجيه الاتهام لأفراد التشكيل العصابى بغسيل الأموال والرشوة، وصدر بحقهم أحكام نهائية تراوحت بين السجن لمدد يصل مجموعها إلى 64 عاما، ومصادرة المبلغ المضبوط مع أحد الجناة عند شروعه فى إنهاء إجراءات سفره لخارج البلاد والبالغ 1.020.690 ريالا، ومصادرة المركبات المستخدمة فى الجريمة.

 

وأوضحت النيابة العامة السعودية أنه تم الحكم على المتهمين المواطنين المشاركين فى هذه الجريمة بمنعهم من السفر لمدة مماثلة لمدة سجنهم، وإبعاد المتهمين الأجانب عن البلاد بعد استيفاء مدة محكوميتهم، والعمل يجرى الآن على استرداد الأموال المهربة للخارج.


السعوديه

ذهب

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