النقض تحجز طعون متهمى "أحداث اقتحام مركز سمالوط" لجلسة 11 أبريل للحكم

كتب إبراهيم قاسم

قررت محكمة النقض حجز الطعون المقدمة من المتهمين بقضية "أحداث اقتحام مركز شرطة سمالوط" على الأحكام الصادر ضدهم من محكمة الجنايات بعقوبات تراوحت بين السجن المشدد 3 سنوات والمشدد 15 سنة لجلسة 11 أبريل للحكم.

وتقدم المتهمون فى القضية والبالغ عددهم 31 متهما بطعون على الأحكام الصادرة ضدهم، وتم تحديد جلسة اليوم لنظر القضية أمام دائرة "الأحد - ب" برئاسة المستشار محمد عبدالعال.

تعود أحداث القضية لقيام المتهمين باقتحام قسم شرطة سمالوط بالمنيا عام 2013 عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة وبعد ضبطهم إحالتهم النيابة العامة في 2015 للمحاكمة الجنائية وأسندت لهم جرائم التجمهر واستعراض القوة وإتلاف منشآت عامة وقتل وتعد على ضباط الشرطة وإتلاف ووضع نار عمد وسرقة.

واصدرت محكمة الجنايات ضد المتهمين احكام متفاوتة حيث صدر حكم ضد المتهم الأول بالسجن 3 سنوات ومعاقبة المتهمين من (2 إلى 6) بالسجن المشدد 3 سنوات ومعاقبة المتهمين من (7 إلى 28) بالسجن المشدد 5 سنوات ومعاقبة المتهمين من (29 إلى 30) بالسجن المشدد 10 سنوات ومعاقبة المتهم الـ31 بالسجن المشدد 15 سنة ومصادرة المضبوطات.