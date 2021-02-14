المشدد 6 سنوات لمتهمين بتكوين تشكيل عصابى للاتجار بالبشر فى الهرم

كتب أحمد حسنى – سليم على

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، ربة منزل وآخر، بالسجن المشدد 6 سنوات، وتغريم كل منهما 200 ألف جنيه، في اتهامهما بتكوين تشكيل عصابى للاتجار بالبشر في الهرم.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين بشير عبد العال ومحمد أحمد صبري، وأمانة سر هاني شحاتة وتامر حماد.

كشف أمر الإحالة قيام المتهمين «هبة-م» ربة منزل محبوسة، و«علاء -م» محبوس، بالتعامل بالبيع في شخص طبيعى وهى شقيقة المتهمة الأولى، 15 سنة، بأن قاموا بعرضها للبيع على أحد مواقع شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت» من أجل الحصول على مبالغ مالية نظير ذلك، مستغلين صغر سنها وحاجتها للمال.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الثانى أنشأ على مواقع التواصل الاجتماعى صفحة لتسهيل ارتكاب الجريمة.