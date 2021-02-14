اليوم السابع
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المستشارة ولاء ثابت تمثل النيابة الإدارية أمام المحكمة التأديبية بسوهاج

الأحد، 14 فبراير 2021 02:42 م
المستشارة ولاء ثابت تمثل النيابة الإدارية أمام المحكمة التأديبية بسوهاج المستشارة ولاء ثابت
كتب: عبد الله محمود

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حضرت اليوم الأحد، المستشارة ولاء محمد ثابت، وباشرت إجراءات الاتهام ممثلة عن النيابة الإدارية أمام المحكمة التأديبية بسوهاج، وذلك في إطار السياسة التي ينتهجها المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، نحو ترسيخ دور المرأة في العمل القضائي بالنيابة الإدارية.
 
يذكر أن النيابة الإدارية تباشر سلطة الاتهام أمام المحاكم التأديبية باعتبارها سلطة الاتهام وفقًا لما نصت عليه المادة الرابعة من قانون النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958 على أن " تتولى النيابة الإدارية مباشرة الدعوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية".
 
كما نصت المادة التاسعة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972على أن " يتولى أعضاء النيابة الإدارية الادعاء أمام المحاكم التأديبية".
 
 

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اخبار المحاكم

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