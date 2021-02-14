اليوم السابع
Ads
الأحد، 14 فبراير 2021 05:48 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

المرصد السورى: القوات التركية تحصن نقطة جديدة لها فى سهل الغاب شمال غرب حماة

الأحد، 14 فبراير 2021 05:27 م
المرصد السورى: القوات التركية تحصن نقطة جديدة لها فى سهل الغاب شمال غرب حماة سوريا
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد المرصد السورى، أن القوات التركية تحصن نقطة جديدة لها فى سهل الغاب شمال غرب حماة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلن برنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة، أن 12.4 مليون شخص فى سوريا يكافحون للعثور على ما يكفيهم من الطعام، فى زيادة كبيرة وصفها بأنها "مقلقة".

وقالت المتحدثة باسم البرنامج جيسيكا لوسون - فى تصريح نقلته قناة العربية الإخبارية السبت - "إن الرقم يعنى أن 60% من السكان فى سوريا يعانون الآن من انعدام الأمن الغذائي.. وذلك بناءً على نتائج تقييم أجرى فى أواخر عام 2020.


سوريا

تركيا

حماه

ازمه سوريا

اخر الاخبار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة