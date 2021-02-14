اليوم السابع
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المحرصاوى يهنئ فريق جامعة الأزهر لفوزه بالمركز الأول فى مسابقة للقانون الدولى

الأحد، 14 فبراير 2021 02:10 م
المحرصاوى يهنئ فريق جامعة الأزهر لفوزه بالمركز الأول فى مسابقة للقانون الدولى الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر
كتب لؤى على

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قدم الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب؛ التهنئة لفريق طلاب جامعة الأزهر المشاركين في مسابقة Jessupللقانون الدولي، والتي تمت بمشاركة طلاب من مختلف الجامعات المصرية بكليات: الشريعة والقانون، وكليات الحقوق.
 
 
وأعلن رئيس الجامعة أن هذا الفوز الكبير يعد رصيدًا علميًّا  كبيرًا يضاف إلى رصيد جامعة الأزهر، ويؤكد أننا ماضون في الطريق الصحيح نحو الريادة والتمييز في جميع المجالات العلمية. 
 
 
وأوضح رئيس الجامعة أن فريق طلاب وطالبات جامعة الأزهر  قاموا بتمثيل مشرف للجامعة، وحصلوا على المركز  الأول على مستوى الجامعات المصرية؛ الحكومية والخاصة، مشيرًا إلى أنهم سيشاركون في التصفيات الدولية المقامة عن بُعد (أونلاين) بأمريكا؛ بسبب فيروس كورونا.
 
 
لافتًا إلى أن فريق جامعة الأزهر قد حصل على المركز الأول في التصفيات النهائية في المسابقة التي عقدت بين الجامعات المصرية بعد فوزه على فريق الجامعة الألمانية بالقاهرة.
 
 
 

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