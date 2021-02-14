الكاظمى: زيارة بابا الفاتيكان تسهم فى ترسيخ الاستقرار فى العراق

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قال رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إن زيارة قداسة بابا الفاتيكان البابا فرنسيس للعراق ستسهم في ترسيخ الاستقرار وإشاعة روح التآخي في العراق وفي عموم المنطقة.

جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الأحد، سفير الفاتيكان في بغداد ميتجا لسكوفر؛ لبحث ترتيبات الزيارة المقررة لقداسة البابا فرنسيس إلى العراق الشهر المقبل، حسبما أفادت الوكالة الوطنية العراقية.