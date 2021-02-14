اليوم السابع
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الأحد، 14 فبراير 2021 11:54 م
خالد صلاح
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العراق: ضبط أسلحة واعتقال شخصين بعملية أمنية غرب كركوك

الأحد، 14 فبراير 2021 11:09 م
العراق: ضبط أسلحة واعتقال شخصين بعملية أمنية غرب كركوك القوات العراقية - أرشيفية
أ ش أ

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ذكرت قيادة الشرطة الاتحادية في العراق، اليوم /الأحد/، أنه تم العثور على عدد من الأسلحة واعتقال شخصين غربي محافظة كركوك.
وأفادت القيادة - في بيان أوردته قناة (السومرية) الإخبارية العراقية - بأن قوة من اللواء الآلي الثاني تمكنت من تنفيذ عملية أمنية بناءً على معلومة استخبارية بوجود تحركات مشبوهة لتفتيش قرية (حسيب العارف) والعثور خلالها في أحد المنازل على 8 بنادق كلاشنكوف، بالإضافة إلى قاذفة RBG7) وإلقاء القبض على اثنين من الأشخاص الساكنين فيها.
وأشارت إلى تسليم المقبوض عليهما إلى جهة الاختصاص مع المضبوطات؛ لإكمال الإجراءات التحقيقية بحقهما.


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الإرهاب فى العراق

كركوك

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