العراق: ضبط أسلحة واعتقال شخصين بعملية أمنية غرب كركوك

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ذكرت قيادة الشرطة الاتحادية في العراق، اليوم /الأحد/، أنه تم العثور على عدد من الأسلحة واعتقال شخصين غربي محافظة كركوك.

وأفادت القيادة - في بيان أوردته قناة (السومرية) الإخبارية العراقية - بأن قوة من اللواء الآلي الثاني تمكنت من تنفيذ عملية أمنية بناءً على معلومة استخبارية بوجود تحركات مشبوهة لتفتيش قرية (حسيب العارف) والعثور خلالها في أحد المنازل على 8 بنادق كلاشنكوف، بالإضافة إلى قاذفة RBG7) وإلقاء القبض على اثنين من الأشخاص الساكنين فيها.

وأشارت إلى تسليم المقبوض عليهما إلى جهة الاختصاص مع المضبوطات؛ لإكمال الإجراءات التحقيقية بحقهما.