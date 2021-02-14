اليوم السابع
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خالد صلاح
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الصحة الكويتية: وصول الشحنة الرابعة من لقاح "فایزر - بیونتیك"

الأحد، 14 فبراير 2021 10:53 م
الصحة الكويتية: وصول الشحنة الرابعة من لقاح "فایزر - بیونتیك" لقاح كورونا - صورة أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأحد وصول الشحنة الرابعة من لقاح (فایزر-بیونتیك) المضاد لفیروس كورونا المستجد (كوفید-19)، مشیرا إلى أنه سیتم استئناف وصول دفعات جدیدة من لقاح فایزر إلى البلاد أسبوعیا.
وقال الوكیل المساعد لشؤون الأدویة والتجھیزات الطبیة بالوزارة عبدالله البدر - لوكالة الأنباء الكویتیة (كونا) - إن ھذه الشحنة سیتم توزیعھا في مركز الكویت للتطعیم بأرض المعارض الدولیة، مؤكدا أن الوزارة مستمرة في استھدافھا منح اللقاحات لأكبر عدد ممكن من شرائح المجتمع من خلال زیادة أعداد المراكز الصحیة المخصصة للتطعیم، والتي بلغت حتى الآن 15 مركزا.
وأشار إلى أن ھناك دفعات آخرى من لقاح (أكسفورد) سیتم توزیعھا على المراكز الصحیة لسھولة تخزین اللقاح في درجة حرارة الثلاجة العادیة.


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