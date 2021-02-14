اليوم السابع
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السودان يدين العدوان الاثيوبى على أراضيه

الأحد، 14 فبراير 2021 06:54 م
السودان يدين العدوان الاثيوبى على أراضيه وزير الخارجية السودانى عمر قمر الدين
أ ش أ

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أدان السودان "العدوان الذي قامت به إثيوبيا" بدخول قواتها إلى اراضي تتبع له قانوناً، مشددا على أن هذا الأمر "انتهاك مباشر لسيادة السودان وسلامة أراضيه، ولقيم الجوار والتعامل الإيجابي بين الدول بما يعزز الاستقرار والأمن". 
وأكدت وزارة الخارجية السودانية، في بيان اليوم الأحد، أن اعتداء إثيوبيا على الأرض السودانية هو تصعيد يؤسف له ولا يمكن قبوله، ومن شانه أن تكون له انعكاسات خطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة.
وحمل السودان، إثيوبيا المسئولية كاملة عما سيجر إليه عدوانها من تبعات، وطالبها بالكف فوراً عن تعديها على أراضيه، وأن تعدل إلى الحوار وتحرص على إكمال إعادة تخطيط الحدود المتفق عليها ووضع العلامات الدالة عليها.


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