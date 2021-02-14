السعودية تسجل 322 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 4 وفيات

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، تسجيل 322 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مشيرة أن حالات الشفاء من المرض بلغت 282 حالة و بلغت حالات الوفاة 4 أشخاص.
وذكرت الوزارة، حسبما أفادت قناة (الإخبارية السعودية) أن مدينة الرياض تتصدر المناطق بـ 167 إصابة جديدة بكورونا ، مضيفة أن 10 مناطق في المملكة سجلت أقل من 10 حالات في كل منطقة منها .. موضحة أن 84% من الحالات الجديدة سجلت في الرياض والشرقية ومكة.
السعودية تسجل 322 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 4 وفياتالأحد، 14 فبراير 2021 04:28 م
كورونا فى السعودية - أرشيفية
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أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، تسجيل 322 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مشيرة أن حالات الشفاء من المرض بلغت 282 حالة و بلغت حالات الوفاة 4 أشخاص.
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