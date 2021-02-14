الرئيس العراقى: أمن واستقرار بلادنا عامل أساسى لاستقرار المنطقة وشعوبها

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الأحد، أن أمن واستقرار بلاده عامل أساسي لاستقرار وازدهار المنطقة وشعوبها.
وذكر بيان لمكتب الرئيس العراقي - وفقا لما أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - أن "صالح استقبل في قصر بغداد، وفداً ضم عدداً من الشخصيات العربية من مصر والأردن والسودان وتونس"، موضحا أنه "جرى، خلال اللقاء، بحث المستجدات على الساحتين العربية والإقليمية، والتحديات التي تواجه المنطقة وشعوبها، وخصوصاً جائحة كورونا وتداعياتها الصحية والاقتصادية، إلى جانب خطر الإرهاب".
وشدد صالح على "ضرورة التعاون والتكاتف في مواجهة هذه التحديات، وتجاوز الأزمات والتوترات والتواصل والحوار لضمان الأمن والاستقرار العربي والإقليمي، والانطلاق نحو آفاق التعاون الاقتصادي والثقافي والتنمية".
الرئيس العراقى: أمن واستقرار بلادنا عامل أساسى لاستقرار المنطقة وشعوبهاالأحد، 14 فبراير 2021 04:56 م
الرئيس العراقي برهم صالح
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أكد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الأحد، أن أمن واستقرار بلاده عامل أساسي لاستقرار وازدهار المنطقة وشعوبها.
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