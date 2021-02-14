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الدنمارك تعلن رصد سلالة كورونا البريطانية المتحورة لدى أكثر من 25% من مصابيها

الأحد، 14 فبراير 2021 03:00 ص
الدنمارك تعلن رصد سلالة كورونا البريطانية المتحورة لدى أكثر من 25% من مصابيها كورونا
كتب أحمد علوى

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أعلن معهد الصحة الدنماركي أمس السبت عن اكتشاف السلالة المتحورة من فيروس كورونا التي سجلت لأول مرة في بريطانيا، لدى أكثر من 25% من مصابي كورونا.

وأشارت التقارير الأولية للمعهد إلى أنه تم اكتشاف السلالة "بي.1.1.7" بين 28.5% من العينات المتسلسلة من الأسبوع الأول من شهر فبراير وحتى الـ12 منه.

وقبل أسبوع، كانت النسبة تبلغ 20.3% و2.1% فقط في مطلع العام.

وتم رصد الطفرة البريطانية من الفيروس لأول مرة في الدنمارك في العينات المأخوذة في 14 نوفمبر.

وحتى الآن، تم اكتشاف السلالة المتحورة لدى 1859 شخصا في الدنمارك.

 

 


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