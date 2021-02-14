الداخلية تضبط 164 ألف علبة سجائر مهربة جمركيا

نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى ضبط سيارة نقل بأسوان محملة بـ 164500 علبة سجائر مهربة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط السلع المهربة جمركياً مجهولة المصدر لإحكام الرقابة على الأسواق.
تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة إدفوا بمديرية أسوان من ضبط (164500 علبة سجائر ماركات مختلفة) مجهولة المصدر وغير خالصة الرسوم الجمركية بحوزة شخصين أثناء إستقلالهما سيارة نقل قيادة أحدهما مُحملة بالمضبوطات وذلك حال مرورها بأحد الأكمنة بدائرة المركز.
وبمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما للمضبوطات وإنها مجهولة المصدر وغير خالصة الرسوم الجمركية فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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