اليوم السابع
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الداخلية تضبط 164 ألف علبة سجائر مهربة جمركيا

الأحد، 14 فبراير 2021 01:28 ص
الداخلية تضبط 164 ألف علبة سجائر مهربة جمركيا سجائر
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى ضبط سيارة نقل بأسوان محملة بـ 164500 علبة سجائر مهربة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط السلع المهربة جمركياً مجهولة المصدر لإحكام الرقابة على الأسواق.
 
تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة إدفوا بمديرية أسوان من ضبط (164500 علبة سجائر ماركات مختلفة) مجهولة المصدر وغير خالصة الرسوم الجمركية بحوزة شخصين أثناء إستقلالهما سيارة نقل قيادة أحدهما مُحملة بالمضبوطات وذلك حال مرورها بأحد الأكمنة بدائرة المركز.
 
وبمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما للمضبوطات وإنها مجهولة المصدر وغير خالصة الرسوم الجمركية فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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