اليوم السابع
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الخارجية الأمريكية: نتشاور مع شركائنا فى المنطقة لضمان الأمن والاستقرار

الأحد، 14 فبراير 2021 08:39 م
الخارجية الأمريكية: نتشاور مع شركائنا فى المنطقة لضمان الأمن والاستقرار بلينكن
كتب أحمد عرفة

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قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة تتشاور مع شركائها في المنطقة لضمان الأمن والاستقرار، موضحة أن حل الأزمة في اليمن لن يكون عسكريا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضافت وزارة الخارجية الأمريكية: نتعاون مع السعودية لحل أزمة اليمن سياسيا، متابعة: مبعوثنا لليمن يجري مباحثات لحل الأزمة سياسيا ونضغط على الحوثيين لنزع فتيل الأزمة اليمنية، ونسعى لوقف الدعم الذي يتلقاه الحوثيون من إيران.

وأضافت وزارة الخارجية الأمريكية: شراكتنا العسكرية مع السعودية وثيقة ومستمرة، كما ندعم السعودية في الدفاع عن أراضيها.

وتابعت وزارة الخارجية الأمريكية: تعيين مبعوث خاص لليمن هدفه حل الأزمة مضيفة : "بعيدون عن العودة للاتفاق مع إيران لعدم وفائها بالتزاماتها".

 


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