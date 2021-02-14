اليوم السابع
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الخارجية الأمريكية تدعو المسلحين الأجانب للانسحاب من ليبيا

الأحد، 14 فبراير 2021 03:10 م
الخارجية الأمريكية تدعو المسلحين الأجانب للانسحاب من ليبيا انتونى بلينكن - وزير الخارجية الامريكي
كتب سمير حسنى

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دعت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الأحد، المسلحين الأجانب للانسحاب من ليبيا.

ونقلت قناة العربية الحدث، عن مصادر، أن فايز السراج، غادر ليبيا وكلف أحمد معيتيق بمهام رئاسة المجلس الرئاسي الليبيى، ولم توضح القناة أى وجهة رحيل السراج.

وكان رئيس المجلس الرئاسى الليبى الجديد محمد المنفى، بحث أمس السبت، مع وفد من أعضاء مجلس النواب التئام المجلس ووضع الترتيبات اللازمة للنظر فى منح الحكومة الجديدة الثقة.

وقال المنفى - فى تغريدة له بموقع "تويتر" أوردتها بوابة أفريقيا الإخبارية، السبت، "التقيت اليوم خلال زيارتى لمدينة طبرق بوفد من أعضاء مجلس النواب الليبى لمناقشة التئام مجلس النواب والجلسة المزمع عقدها فى الأيام القادمة ووضع الترتيبات اللازمة للنظر فى منح الحكومة الجديدة الثقة فور تقديم تشكيلتها لتتمكن من مباشرة المهام الملقاة على عاتقها".

ويعقد عدد من أعضاء مجلس النوّاب الليبي،  غدا الاثنين ا، جلسة تمهيدية بمدينة صبراتة، للتحضير للجلسة العامة لاعتماد المجلس الرئاسى وحكومة الوحدة الوطنية الجديدة.

وأكد مصدر بمجلس النواب بدء الاستعدادات الفنية واللوجستية لعقد هذه الجلسة التمهيدية بعد موافقة وتوقيع قرابة 100 عضو، والتى ستُخصص لبحث آلية تنفيذ مخرجات جلسة ملتقى الحوار السياسى الليبى الأخيرة بجنيف.

وأوضح المصدر، أن الجلسة ستكون لدراسة آلية اعتماد السلطة التنفيذية الجديدة، وهل ستكون بعملية التصويت المباشر وفى جلسة عامة، أو عبر الدائرة المغلقة بنظام (زووم) المعتمد من البعثة.

 


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