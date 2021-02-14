الخارجية الأمريكية تدعو المسلحين الأجانب للانسحاب من ليبيا

كتب سمير حسنى

دعت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الأحد، المسلحين الأجانب للانسحاب من ليبيا.

ونقلت قناة العربية الحدث، عن مصادر، أن فايز السراج، غادر ليبيا وكلف أحمد معيتيق بمهام رئاسة المجلس الرئاسي الليبيى، ولم توضح القناة أى وجهة رحيل السراج.

وكان رئيس المجلس الرئاسى الليبى الجديد محمد المنفى، بحث أمس السبت، مع وفد من أعضاء مجلس النواب التئام المجلس ووضع الترتيبات اللازمة للنظر فى منح الحكومة الجديدة الثقة.