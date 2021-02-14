الحكومة تستعرض صور لشكل منطقة سور مجرى العيون بعد التطوير ‏

كتبت هند مختار

نشر هانى يونس المستشار الإعلامى لرئيس مجلس الوزراء مجموعة من الصور، لتصورات منطقة سور ‏مجرى العيون بعد التطوير .‏

وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء قد تفقد أمس السبت منطقة سور مجرى العيون وتابع معدلات ‏التطوير التى تتم بها، مؤكدا على أن الأعمال التي يتم تنفيذها في مختلف مشروعات تطوير المناطق ‏التاريخية، تأتي في إطار تنفيذ الاستراتيجية التي تتبناها الدولة في الحفاظ على هذه المناطق واستعادة ‏رونقها.‏

وشدد مدبولى على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية في مواقع العمل المختلفة، للحفاظ على سلامة ‏العمال والمهندسين في هذه المواقع.‏

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة تعمل حاليا على إحياء القاهرة التاريخية، وعودتها لرونقها، ‏وتعتمد مخططات الإحياء العمراني على عدة محاور، من بينها إعادة تأهيل المباني الأثرية والتراثية ذات ‏القيمة، وتشمل عملية الترميم وإعادة التأهيل والصيانة، ودمجها في محيطها العمراني التاريخي لضمان ‏عودتها للحياة مرة أخرى، منوها إلى أن المخططات تعتمد كذلك على إعادة التأهيل العمراني، وذلك من ‏خلال تحسين البيئة العمرانية، والسكنية، والبنية التحتية، وإعادة تأهيل المساكن، وتحسين الخدمات المحلية.‏