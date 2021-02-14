التعليم العالى: جميع المستشفيات الجامعية جاهزة للتعامل مع الطلاب

كتب محمد صبحى

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أن جميع المستشفيات الجامعية على مستوى المحافظات والجامعات المختلفة جاهزة للتعامل مع الطلاب ، وذلك تنفيذا لتوجيهات وزير التعليم العالى الدكتور خالد عبد الغفار .

ولفت الدكتور حسام عبد الغفار امين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع "، إلى أنه تم تخصيص 34 مستشفى جامعى كمستشفى عزل لعلاج مصابى فيروس كورونا .

وأشار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ، إلى أنه تم البدء فى تدعيم أعضاء الفرق الطبية بالمستشفيات الجامعية بلقاح كورونا خلال الأيام الماضية مؤكدا استمرار العمل فى تدعيم الفرق الطبية بالمستشفيات الجامعية خلال الأيام الجارية .

وعقد المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، اجتماعًا أمس الخميس، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، بحضور الدكتور حسام عبدالغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وأعضاء المجلس، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وذكرت وزارة التعليم العالى ، أن عبد الغفار أعرب فى بداية الاجتماع، عن تقديره واعتزازه بالجهود الضخمة التى تبذلها الأطقم الطبية العاملة بالمستشفيات الجامعية خلال الفترة الماضية، متمنيًا سلامة جميع العاملين فى القطاع الطبى من أطباء وهيئة التمريض والإداريين، الذين يتعاملون مع مرضى فيروس كورونا.

ولفت عبد الغفار إلى ضرورة استعداد المستشفيات الجامعية لـ"عودة الدراسة" وتوفير كافة الاحتياجات والمستلزمات الطبية الوقائية والاحترازية بالمستشفيات الجامعية وتوافر كافة الأدوية اللازمة لتقديم خدمة صحية متميزة لجميع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين سواء فيما يتعلق بفيروس كورونا أو غيره من الحالات المرضية.