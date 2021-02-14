التشيك تعتقل ما يزيد عن7 آلاف مهاجر غير شرعى فى 2020

اعتقلت الشرطة التشيكية ما يزيد عن 7 الآف مهاجر غير شرعى خلال عام 2020، بزيادة قدرها حوالي 25 % عن أرقام عام 2019.

وأعلنت شرطة التشيك فى بيان لها، أن ارتفاع عدد الأجانب في تشيك يرجع بشكل رئيسي إلى تجاوز المواطنين الأجانب فترة إقامتهم المسموح بها قانونًا

ووفقًا لمدير الشرطة الأجنبية، ميلان ماجر، فإن الزيادة في عدد الأجانب المقيمين بشكل غير قانوني في جمهورية التشيك، نتجت عن انتهاكات لوائح وزارة الصحة المفروضة لوقف انتشار جائحة COVID-19.

كما لوحظ انخفاض كبير في عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين يحاولون دخول التشيك عبر حدود شنجن الخارجية والمطارات، بسبب ضوابط الحدود وغيرها من أشكال الحظر المفروضة على الأجانب الذين يسعون للدخول دون تصريح إقامة مؤقتة أو دائمة.

احتجزت الشرطة العام الماضي ما مجموعه 486 لاجئًا حاولوا السفر عبر دول أخرى عبر التشيك، بزيادة قدرها 266 مقارنة بأرقام عام 2019، وغالبية اللاجئين كانوا من أفغانستان أو سوريا أو المغرب.

وسجلت جمهورية التشيك أكبر عدد من المهاجرين غير الشرعيين في عام 2015، خلال أزمة الهجرة الأوروبية حيث تم العثور على إجمالي 8563 شخصًا.

كشفت وكالة حماية الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي، فرونتكس، في تقريرها لشهر أكتوبر، عن انخفاض بنسبة 19 % في أكتوبر 2020، في عدد الأجانب الذين يسعون للدخول بشكل غير قانوني إلى أوروبا، عبر حدودها الخارجية، مقارنة بأرقام سبتمبر.

أظهر تقرير فرونتكس، أن عدد المعابر الحدودية غير الشرعية عبر الحدود الخارجية لأوروبا، سجل انخفاضًا بنسبة 21 %خلال الأشهر الأولى من عام 2020، إلى 87500.