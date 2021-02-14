التحالف: مقتل 700 حوثى واعتراض 345 صاروخا باليستيا و515 طائرة مسيرة

كتب سمير حسنى

كشف العميد الركن تركى المالكى، عن تكبد الميليشيات الحوثية أكثر من 700 قتيل في آخر 4 أيام، مشيرا إلى أن التحالف يدعم الجيش اليمني بالقوة الجوية والمدفعية.

وقال "تركي" فى تصريحات لقناة العربية الإخبارية، اليوم الأحد، إن التحالف اعترض أكثر من 345 صاروخا باليستيا و 515 طائرة مسيرة، متهما الميليشيات الحوثية بتنفيذ أجندة الحرس الثوري الإيراني.

وتعهد العميد المالكي بالرد على الاستفزازات الحوثية، باستهداف عناصرها وقياداتها.، مشددا على أن التحالف أكد أن الحل السياسي في اليمن هو الأفضل منذ بداية الأزمة.