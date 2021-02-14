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"التحالف العربى" : تدمير مسيرتين أطلقتهما ميليشيا الحوثى جنوب السعودية

الأحد، 14 فبراير 2021 02:33 م
"التحالف العربى" : تدمير مسيرتين أطلقتهما ميليشيا الحوثى جنوب السعودية تركى المالكى - متحدث قوات التحالف العربى
كتب سمير حسنى

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أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية فى اليمن، اعتراض مسيرتين مفخختين أطلقتهما ميليشيات الحوثي باتجاه خميس مشيط جنوب غرب المملكة العربية السعودية، حسبما ذكرت قناة العربية.

كان المتحدث الرسمى باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية فى اليمن" العميد الركن تركى المالكي، صرح أن قوات التحالف المشتركة تمكنت، من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

 

التحالف العربي

اليمن

الحوثي

السعودية

المملكة العربية السعودية

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