التأديبية تبرئ رئيس مدينة بأسوان من تهمة الخروج عن مقتضى الواجب الوظيفى

كتب عبد الله محمود

قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، ببراءة رئيس مدينة "كلابشة" التابعة لمحافظة أسوان، وذلك بعد ثبوت عدم صحة ما نسبته اليه النيابة الإدارية، ومجازاة مسئول الإسكان بديوان عام المحافظة، بعد ثبوت خروجه على مقتضى الواجب الوظيفي، وأرتكابه مخالفات في توزيع الوحدات السكنية على المواطنين.

,تضمن الحكم في القضية رقم 318 لسنة 61 قضائية عليا ببراءة ص.ح.م، رئيس الوحدة المحلية لمدينة كلابشة بمحافظة أسوان، ورئيس لجنة مراجعة أعمال لجان التظلمات الخاصة بإسكان الأوقاف لعدم صحة ما نسب اليه، بأنه رفض إستلام أوراق تظلم الشاكي م.م.أ بقاعه عروس النيل خلال شهر إبريل لسنه 2017. وتبين عدم إرتكابه مخالفة بشأن رفض منح الشاكي وحدة سكنية من الوحدات محل التحقيق، وكذلك بشأن عدم اتخاذ اجراء نحو فحص تظلم كلا من أ.أ.ع، وع.ع.ع، وا.س.أ، ر.ض.ج، وح.ع.غ، وع.ز.م، وم.ع.م، الأمر الذي ترتب عليه عدم حصولهم علي وحدات سكنية.

وتضمن حكم المحكمة خصم أجر 15 يومًا من راتب م.م.ع، مسئول الإسكان بديوان عام محافظة أسوان، لقيامه باستبعاد الشاكية ع.ز.م من الحصول علي وحده سكنية، وحرر إفاده تتضمن أن زوجة م.ع.م حاصله على قطعة أرض بقرية قرطة ثالث بالمخالفة للحقيقة، ولم يرفق صورة من الكشف الوارد من الوحدة المحلية بنصر النوبة، للحاصلين على أرض بملف م.ع.م الأمر الذي ترتب عليه عدم حصوله على وحدة سكنية.