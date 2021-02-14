التأديبية تبرئ رئيس مدينة بأسوان من تهمة الخروج عن مقتضى الواجب الوظيفى

قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، ببراءة رئيس مدينة "كلابشة" التابعة لمحافظة أسوان، وذلك بعد ثبوت عدم صحة ما نسبته اليه النيابة الإدارية، ومجازاة مسئول الإسكان بديوان عام المحافظة، بعد ثبوت خروجه على مقتضى الواجب الوظيفي، وأرتكابه مخالفات في توزيع الوحدات السكنية على المواطنين.
,تضمن الحكم في القضية رقم 318 لسنة 61 قضائية عليا ببراءة ص.ح.م، رئيس الوحدة المحلية لمدينة كلابشة بمحافظة أسوان، ورئيس لجنة مراجعة أعمال لجان التظلمات الخاصة بإسكان الأوقاف لعدم صحة ما نسب اليه، بأنه رفض إستلام أوراق تظلم الشاكي م.م.أ بقاعه عروس النيل خلال شهر إبريل لسنه 2017. وتبين عدم إرتكابه مخالفة بشأن رفض منح الشاكي وحدة سكنية من الوحدات محل التحقيق، وكذلك بشأن عدم اتخاذ اجراء نحو فحص تظلم كلا من أ.أ.ع، وع.ع.ع، وا.س.أ، ر.ض.ج، وح.ع.غ، وع.ز.م، وم.ع.م، الأمر الذي ترتب عليه عدم حصولهم علي وحدات سكنية.
وتضمن حكم المحكمة خصم أجر 15 يومًا من راتب م.م.ع، مسئول الإسكان بديوان عام محافظة أسوان، لقيامه باستبعاد الشاكية ع.ز.م من الحصول علي وحده سكنية، وحرر إفاده تتضمن أن زوجة م.ع.م حاصله على قطعة أرض بقرية قرطة ثالث بالمخالفة للحقيقة، ولم يرفق صورة من الكشف الوارد من الوحدة المحلية بنصر النوبة، للحاصلين على أرض بملف م.ع.م الأمر الذي ترتب عليه عدم حصوله على وحدة سكنية.
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