اليوم السابع
Ads
الأحد، 14 فبراير 2021 04:03 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

البابا تواضروس يدشن اليوم كنيسة بعد شرائها من الطائفة المارونية منذ 22 عاما

الأحد، 14 فبراير 2021 04:00 ص
البابا تواضروس يدشن اليوم كنيسة بعد شرائها من الطائفة المارونية منذ 22 عاما البابا تواضروس خلال طقس التدشين - أرشيفية
كتب مايكل فارس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يبدأ البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فى تدشين مذابح وأيقونات كنيسة السيدة العذراء والشهيد القوى الأنبا موسى الأسود، بمنطقة المنشية التابعة لقطاع غرب الإسكندرية اليوم الأحد، وذلك بعد أن اشترتها الكنيسة من الطائفة المارونية عام 1999، أي منذ 22 عاما، وتقام بها الصلوات دون تدشين رسمى منذ ذلك التاريخ، بحسب ما أكد القس انطونيوس فرج الله، راعي كنيسة السيدة العذراء والثلاث مقارات القديسين في الهانوفيل، فى تصريحات سابقة له.

 

ويدشن أيضا البابا تواضروس الثاني، مذابح وأيقونات كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس وأنبا أنطونيوس بمحرم بك وسط الإسكندرية، بمشاركة، الأنبا هرمينا أسقف وسط وشرق الإسكندرية، والأنبا إيلاريون أسقف عام كنائس غرب الإسكندرية الأنبا بافلي أسقف قطاع المنتزة، والقمص إبرام إميل الوكيل البابوي في الإسكندرية راعي الكنيسة المرقسية الكبرى.

 

يذكر أن البابا تواضروس الثاني، قد دشن فى 16 يناير الماضى، كاتدرائية جديدة بدير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي، والتي تحمل اسم السيدة العذراء والقديس مكاريوس السكندري؛ ويقع الدير في منتصف المسافة بين مدينتي دمنهور والسادات بالقرب من قرية الكفاح “مديرية التحرير” في البحيرة علي مساحة حوالي 40 فدانا في منطقة متوسطة بين منطقتي تل حجيلة وتل عريمة.

 


البابا تواضروس

الطائفه المارونيه

الكنيسه الارثوذكسيه

الكنيسه القبطيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

البابا تواضروس يدشن غدا كنيسة بعد شرائها من الطائفة المارونية منذ 22 عاما

السبت، 13 فبراير 2021 08:19 ص

غدا انتهاء مهلة البابا تواضروس للأساقفة لإبداء رأيهم فى الرسامات الجديدة

السبت، 13 فبراير 2021 08:00 ص

البابا تواضروس يُعين الراهب أرساني المحرقى وكيلا للكلية الإكليريكية بدير المحرق

الجمعة، 12 فبراير 2021 11:51 م

بالأرقام والأسماء.. البابا تواضروس يترأس طقوس سيامات أساقفة للمرة الـ11.. البطريرك يقرر رسامة 7 وتجليس 2 فى مارس.. وحصيلة الرسامات بعهده 53 أسقفا وعدد المجلسين 21.. ويرفع أعداد أعضاء المجمع المقدس إلى 135 عضوا

الجمعة، 12 فبراير 2021 06:00 م

البابا تواضروس يقرر رسامة وتجلس 9 أساقفة فى مصر وافريقيا وأمريكا

الجمعة، 12 فبراير 2021 02:35 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة