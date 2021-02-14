الأوقاف: إنفاق 400 مليون جنيه بالتعاون مع الآثار لصيانة مساجد أثرية خلال 5 سنوات

كتب على عبد الرحمن

أكد مسئولو الأوقاف والآثار أمام لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، أن إجمالي ما تم إنفاقه على صيانة المساجد الأثرية في الخمس سنوات الأخيرة بلغ أكثر من أربعمائة مليون جنيه منها نحو 200 مليون جنيه من موازنة الأوقاف والآثار ومواردهما الذاتية ، ونحو 200 مليون جنيه من الجهود الذاتية والمنح الدولية المخصصة لوزارة الآثار، وذلك في إطار اهتمام الدولة المصرية بآثارها التاريخية بصفة عامة ، واهتمام الأوقاف بصيانة المساجد الأثرية بصفة خاصة.

وذكر بيان لوزارة الأوقاف اليوم، أنه تم لأول مرة في مصر توثيق المقتنيات الأثرية المنقولة بالمساجد ، حيث بلغ إجمالي ما تم توثيقه وتسجيله بمعرفة اللجان المشتركة بين الأوقاف والآثار (2537) مقتنى أثري.

وافتتحت وزارة الأوقاف الجمعة الماضية، 30 مسجدًا جديدًا، و3 مساجد بعد صيانتها وترميمها وإعادة تأهيلها بإجمالي (33) مسجدًا، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م (880) مسجدًا حتى الآن، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لعمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى سيتم.

وأوضحت وزارة الأوقاف عبر موقعها الإلكترونى مساجد الافتتاحات كما يلى:

مديرية أوقاف الفيوم

1. مسجد أبو مسوتة – يوسف الصديق

2. مسجد عدلي مؤمن – طبها - أبشواي

3. مسجد حنك البحري وشهرته مسجد جيارة – البحر – إطسا قبلي الغرق

4. مسجد السايح – قطوف - إطسا

5. مسجد الرحمة – حلفا - إطسا

6. مسجد أبو بساط – قرية الصالحين إدارة شمال

7. مسجد المدينة المنورة - قبلي الغرق

8. مسجد خليل الزرو – الخواجات - إدارة الشواشنة

9. عثمان بن عفان -كحك بحري – إدارة الشواشنة

10. ال عزيز – إدارة الشواشنة – العوني كحك بحري

11.الهدى – غنيم - طامية

12.الإخلاص - المنشية العزيزية –طامية

مديرية أوقاف البحيرة

13.الصديق ناحية سحالي البلد- مركز أبو حمص

مديرية أوقاف بني سويف

14.مسجد الشيخ أحمد عويس – منشأة الأمراء – مركز اهناسيا

مديرية أوقاف الدقهلية

15.محجوب طنبول الكبرى - السنبلاوين

16. العمدة كفر الحطية شربين

17. منشية أبو الفتوح بلقاس

18. الأنوار المحمدية البيضاء – مركز تمي الأمديد

19. الرحمة عزبة البنك كفر شرف

20. الكبير قائم العبد – جمصة

21. الرحمة – بشلا – ميت غمر

مديرية أوقاف الجيزة

22. الرحمة – الباويطي – الواحات البحرية - الجيزة

23. علي بن أبي طالب – جزيرة محمد – الوراق - الجيزة

24. اللطيف – الحي السابع –مجاورة 4- أكتوبر

25. الحاج حافظ – كفر حكيم - كرداسة - الجيزة

مديرية أوقاف أسيوط

26. الرحمن الرحيم – قرية الفيما مركز الفتح

27. الخلفاء الراشدين – قرية عواجة مركز ديروط

28. الإخلاص قرية الشيخ عتمان – مركز البداري

29. ال عمر الصعيدي قرية الهدايا مركز أسيوط

30. عمير بن الحمام قرية فزارة مركز القوصية

ثانيًا : مساجد الصيانة والترميم :

مديرية أوقاف السويس

31.أم القرى – حي فيصل - السويس

مديرية أوقاف الفيوم

32.الرحمة- اللواج – م فيصل - إطسا

33.الشيخ خليفة – م 3 - إطسا